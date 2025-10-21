69 مساهمة تهديفية لمحرز في 90 لقاءً مع الأهلي

يواصل قائد “الخضر” رياض محرز، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نادي الأهلي السعودي، الذي قاده أمس الاثنين، لانتصار كبير بنتيجة 4-0 أمام الغرافة القطري، بقيادة الجزائري الآخر، ياسين براهيمي.

وقدم محرز، تمريرة حاسمة في لقاء أمس المندرج ضمن الجولة الـ 3 من دوري أبطال آسيا للنخبة. ليصل حسب احصائية نشرها موقع “سوفاسكور” إلى المساهمة التهديفية رقم 69 في 90 مباراة بألوان الفريق السعودي.

كما أبرز الموقع المختص في الأرقام والاحصائيات، أن الدولي الجزائري، بصم على 31 هدفاً مقابل صناعته لـ 38 آخرين.

مشيرا إلى أن نجم “المان سيتي” يحتاج لـ 113 دقيقة من للمساهمة في كل هدف، منذ انضمامه للأهلي.

أسرع لاعب في تاريخ الأهلي يصل إلى 20 مساهمة تهديفية في دوري الأبطال

في سياق متصل، كسّر قائد “الخضر” رقم المهاجم السوري عمر السومة القياسي مع الأهلي، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ الفريق يصل إلى 20 مساهمة تهديفية في دوري أبطال آسيا.

ووفقًا للإحصائيات، نجح محرز في الوصول إلى 20 مساهمة تهديفية بقميص الراقي في 16 مباراة فقط.

بينما حقق عمر السومة الإنجاز ذاته في 24 مواجهة قارية، ليدخل بذلك محرز تاريخ الأهلي من أوسع أبوابه.