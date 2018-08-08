«69.51 من المئة من الناجحين في البكالوريا وجهوا إلى رغباتهم الأولى»

أكثر من 10 آلاف طالب امتنعوا عن التسجيل.. وزير التعليم العالي:

«معدل القبول في الطب ارتفع إلى 16.93 والمدارس العليا للأساتذة إلى 15.67»

كشف، الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة الناجحين في البكالوريا الذي تم توجيههم حسب رغبتهم الأولى وصل إلى 69.51 من المئة، فيما قارب عدد الطلبة غير الموجهين إلى أي رغبة 1500 طالب.

قال، أمس، الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الندوة الصحافية التي عقدتها لعرض نتائج التوجيهات الأولية للطلبة الناجحين في البكالوريا، أنه من أصل 276 ألف و391 ناجح، قام ما نسبته 96.17 من المئة بالتسجيل، في حين بلغت نسبة الطلبة الذين لم يسجلوا 10 آلاف و596 طالب.

وحسب المعلومات التي قدمها الوزير، فإن عدد الطلبة الذين وجهوا لرغبتهم الأولى بلغت نسبته 69.51 من المئة، أما نسبة التوجيه حسب الرغبة الثانية فقد وصل إلى 13.73 من المئة، فيما وصلت نسبة التجويه حسب الرغبة الثالثة إلى 7.71 من المئة، أما الرغبة الرابعة فقد وصلت إلى 5.12 من المئة .

كما كشف الوزير أن عدد الطلبة غير الموجهين إلى أي رغبة من الرغبات الأربع، وصل إلى 3.18 من المئة. وكشف الوزير أن الجامعات والمراكز الجامعية استقبلت أكبر عدد من الطلبة بنسبة 87.81 من المئة، فيما استقبلت المدارس العليا للأساتذة 1.33 من المئة فقط من الطلبة، أما معاهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقية فقد بلغت نسبة التوجيه إليها بـ0.35 من المئة.

من جهة أخرى، كشف الوزير أن معدلات القبول للطب ارتفعت لتصل إلى معدل 16.93، أما الصيدلة فقد ارتفعت لتصل إلى 16.36، فيما ارتفعت نسبة القبول في تخصص طب الأسنان مثل سابقتيها مقارنة بالسنة الماضية لتصل إلى 16.73.

وبخصوص المقابلات بالنسبة للفروع المعنية، فستكون من 8 إلى 12 أوت الجاري، وعليه فإن الطلبة الذين تم توجيههم نحو فرع علوم وتكنولوجيا يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم إليها وإجراء مقابلة.

وسيكون على طلبة المدارس العليا للأساتذة أو معاهد علوم التكنولوجيات التطبيقية وبعض دورات الليسانس وليسانس في الإمامة، القيام بمقابلات من أجل القبول في هذه التخصصات، وتتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات، وكذا في طلبات إعادة التوجيه في الفترة الممتدة ما بين 13 و16 أوت المقبل.

من جهة أخرى، حدد تاريخ فتح البوابة المخصصة للإيواء في الفترة الممتدة ما بين 8 و15 أوت المقبل، ليتم الإعلان عن التسجيلات النهائية وإيداع ملفات الخدمات الجامعية من 2 إلى 6 سبتمبر القادم.

وقد برمجت مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي وإعادة فتح البوابات المخصصة للإيواء والمنحة والنقل من 2 إلى 16 سبتمبر، كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019.