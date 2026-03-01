7سنوات حبسا تهدّد سارق المركبات باستعمال أجهزة تشويش بالعاصمة

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 400 ألف دج، في حق المتهم الموقوف “خ.محمد رضا”، لضلوعه في ملف جزائي يتعلق بعصابة تمتهن سرقة السيارات ذات العلامتين “بيجو” و”رونو”، باستخدام أجهزة تشويش لا سلكية، طالت عدد من المركبات بأحياء العاصمة وضواحيها.

وهو الملف الذي تم الفصل فيه في إطار توقيف شريكه المتهم والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية. بينما أدانت ذات الهيئة القضائية المتهم الحالي ب7سنوات حبسا و400 ألف دج غرامة مالية نافذة غيابيا. مع إصدار أمر بالقبض ضده لمتابعته بجنحة السرقة مع توافر ظرف التعدد. واستحضار مركبة وجنحة حمل سلاح أبيض محظور وجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي.

ومثل المتهم “خ.محمد.رضا” لمعارضة هذا الحكم بعد إفراغ أمر بالقبض الصادر ضده، بينما أنكر بالجلسة التهم المتابع لأجلها عدا حيازته المؤثرات العقلية التي أكد بشأنها أنه يتعاطاها فقط.

وكشفت مجريات المحاكمة أن الوقائع مصالح الأمن بباب الزوار فتحت تحقيقا ابتدائيا بشأن شكاوى تقدم بها عدد من الضحايا، لاستهداف مركباتهم المركونة وسرقة أغراضهم الشخصية.

وتمثلت المسروقات هواتف نقالة مفاتيح سيارات ومبالغ مالية متفاوتة ، أجهزة راديو، وساعات يد ونظارات شمسية..إلخ.

وأسفرت التحريات الأولية الى ضلوع عصابة تضم شخصين تحترف سرقة المركبات خاصة ذات العلامتين رونو وبيجو باستعمال أجهزة تشويش لاسلكية.

حيث يتم من خلالها تعطيل اغلاق السيارات عن بعد، بالتشويش على المفاتيح التي تستعمل لغلقها عند ركبها من طرف أصحابها.

حيث ذكر أحد الضحايا المدعو “م.سيف الدين”، أن الفاعل سطا من سيارته على 4 أجهزة نقالة، بعدما قامت بركن مركبته أمام محل تجاري.

ويعد الضحية جار المتهم يعرفه منذ 17 سنة حسب تصريحاته في شكواه.

وتوصل المحققون بعد التعرف على الفاعلين وتحديد هويتهم، من توقيف المتهم الأول. الذي ذكر تفاصيل دقيقة لرجال الشرطة.

واصفا الدور الذي لعبه المتهم الحالي في عمليات السطو التي طالت عديد السيارات.

بينما لم يتفلح ذات المصالح من توقيف المتهم خ.محمد رضا، لتمكنه من الفرار من قبضتهم لحظة تنفيذ العملية.

وأسفرت عملية مداهمة مسكن المتهم الحالي عن العثور على مجموعة من المسروقات من بينها جهاز راديو، 07 هواتف نقالة. و05 مفاتيح سيارات. 3 أسلحة بيضاء من نوع سكين مختلفة الاحجام بالإضافة الى إشارة ضوئية “سينيال”. و8 مؤثرات عقلية من نوع كيتيل و قرص من نوع أكستازي.

بينما كللت العملية الثانية من حجز 4 هواتف نقالة مسروقة تم العثور عليها في سيارة المتهم الأول. ولدى مواجهة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه، نفى علاقتها بها جملة وتفصيلا، وأنكر معرفته للضحية رغم أنه جاره منذ عقود من الزمن.