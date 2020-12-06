7سنوات حبسا نافذا في حق بهاء الدين طليبة واسكندر ولد عباس

قضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد بإدانة النائب البرلماني السابق المتهم الموقوف بهاء الدين طليبة ب 7حبسا نافذا تقاسمها مع المتهم إسكندر ولد عباس.

كما قضت نفس المحكمة بالابقاء على نفس الغرامة المالية المقدرة بـ 8 ملايين دج مع مصادرة الاملاك، وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق المتهم بوشناق خلادي.

من جهته النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة صرح خلال المحاكمة أن كل ما نسب إليه من وقائع ليس بصحيح.

وأكد طليبة أنه كان ضحية على أساس تعرضه إلى الابتزاز من طرف نجلي جمال ولد عباس إسكندر والوافي، لطلبهما رشوة قدرها 7 ملايير سنتيم، مقابل ترأسه القائمة الانتخابية لحزب الافلان.

وأضاف أنه رفض هذا الابتزاز وتنقل حينها عند مدير جهاز المخابرات آنذاك للتبليغ عن المؤامرة، لأجل فتح تحقيق في القضية، وهو ما أكده سائقه خلال سماع شهادته بالجلسة.

كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بـ20 سنة حبسا نافذا في حق الوافي ولد عباس مع تأيد حكم بالبراءة على الوكيل العقاري محمد حبشي.