7سنوات سجنا لـ 3 متهتمين اختطفوا شابا وكبلوه في شقة بالعاصمة

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد بإدانة 3 متهمين موقوفين بالسجن 7 سنوات. لضلوعهم في قضية اختطاف شاب ،بعد خلاف مع أحدهم حول سعر أثاث مستعمل.

ونجا الضحية من الموت بأعجوبة بعد رمي نفسه من نافذة بالطابق العلوي مكان احتجازه وهو مكبل على كرسي ليتعرض الى كسور خطيرة .

وتمت إدانة المتهمين كل من ” ك.ارسلان” ،” ب.ع الرحمن ” و” ع.سليم” بعدما التمس النائب العام. تسليط عقوبة 15سنة سجنا لمتابعتهم بجناية اختطاف شخص من طرف أكثر من شخص.

وقائع القضية

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 20 سبتمبر 2022، على الساعة الرابعة مساء. وبنداء من مركز القيادة لأمن الجزائر. مفاده وجود ضحية اختطاف. واحتجاز على مستوى مصلحة الرضوض والعظام بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.

وعليه تنقل أفراد الشرطة وتبين أن الأمر يتعلق بالضحية ” ز.ص.سليمان” الذي صرح بأنه بتاريخ 17 سبتمبر 2022، في حدود الساعة الثامنة. بينما كان متواجد على مستوى ” ديدوش مراد”. أقدم شخصين لا يعرفهما أحدهما يدعى ” سليم .ج” والثاني ” أرسلان.س” على اختطافه واحتجازه بشقة كانت خلف بناية مقابلة لقاعة ” حرشة” .

وصرح بأنه كان مدان للمدعو ” ارسلان” بمبلغ مالي، في إطار معاملة تجارية بينهما لبيع الأثاث. فطلب منه التريث الى غاية جمعه، فلم يتقبل الأمر وقام بمسكه من يده واقتياده بالعنف على متن سيارة من نوع ” بيكانتو ” كان على متنها ” سليم .ج”. وتم اقتياده الى الشقة.

وخلال احتجازه صرح الضحية أنه تم تكبيله بواسطة شريط لاصق ثم تركوه وحيدا بالشقة. وفي حدود الساعه العاشرة صباحا تمكن من الفرار بعدما ألقى بنفسه من النافذة، مما عرضه للاصابة بكسور على مستوى رجليه.

ومكنت التحريات في القضية من توقيف المشتبه فيه ” ك.ارسلان” برفقة المدعو “ب.عبد الرحمان” المكنى ” لامان”. الذي اقر بأنه يعرف الضحية ” ز.ص.سليمان” منذ اسبوعين فقط، فعرض عليه بيع له. بعض الاثات المستعمل من بينه ثلاجة قيمتها المالية 12000دج غير انه لم يستلم الثلاجة.

وأضاف المتهم أنه بيوم الوقائع في حدود الساعة الخامسة ونصف مساء اتصل به ” ع.سليم” واخبره بأنه برفقة الضحية. فركبا السيارة وتوجهوا معه برفقة المدعو ” ب.ن .عبد الرحمان”الى منزله أين قضوا الليلة به وفي الصباح اكتشفوا أن الضحية رمى بنفسه من النافذة.

واعترف المتهم باختطافه الضحية برفقة صديقه واحتجازه وتكبيله، مؤكدا ان الشريط اللاصق الذي،عثر عليه بمسرح الجريمة.