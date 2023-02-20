كشف المفتش العام لوزارة العمل والضمان الإجتماعي عـمار قـمـري حصريا للـنهـار TV أن 7ملاين و 785 ألف مستفيد من زيادات في الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة. وخلال نزوله ضيفا على برنامج 90 دقيقة أخبار قال عـمار قـمـري ان2.8 مليون مستـفـيـد من الـزيـادات فـي الأجـور مـن الموظـفـيـن والمتـعـاقـديـن .