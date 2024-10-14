7 آلاف دينار لربات العائلات والمسنين والأشخاص من دون عائلة و12 ألف دينار لذوي الاحتياجات البالغين

تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها.

وحسب ما جاء في نص المرسوم، فإن المنحة الجديدة تقدر بقيمة 7 آلاف دينار أو 12 ألف دينار وهي موجهة للفئات من دون دخل.

هذه الفئات المعنية بالاستفادة من المنحة المقدرة بـ 7 آلاف دينار

وبخصوص المنحة الجزافية للتضامن التي تقدر بسبعة آلاف دينار (7,000,00 دج) شهريا. فقد تم تخصيصها لكل من “رب العائلة العاجز بدنيا عن العمل”، وكذا “الشخص الذي يعيش بمفرده بدون عائلة وعاجز بدنيا عن العمل.” استنادا إلى المادة 2 من نص المرسوم.

كما تم تخصيص منحة 7 آلاف دينار لـ”المرأة ربة العائلة البالغ عمرها أقل من 60 سنة. وكذا ” الأشخاص البالغون من العمر ستين (60) سنة فما فوق وغير موضوعين في مؤسسة متخصصة. بالإضافة إلى الأشخاص العاجزين والمصابين بداء عضال، البالغين من العمر ثماني عشرة (18) سنة فما فوق، ويعانون من مرض مزمن يسبب العجز أو المتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة.

كما تم تخصيص منحة 7 آلاف دينار للعائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين من العمر أقل من 18 سنة والمستفيدين من عجز 100 بالمئة، حيث تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به.

هذه الفئات المعنية بالاستفادة من المنحة المقدرة بـ 12 ألف دينار

ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن المنحة الجزافية للتضامن التي تقدر باثني عشر ألف دينار 12.000,00 شهريا، يستفيد منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة البالغون من العمر ثماني عشرة (18) سنة فما فوق، المتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100%، مهما كانت طبيعة إعاقته.

كما تستفيد من منحة 12 الف دينار العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100% البالغين من العمر أقل من ثماني عشرة (18) سنة ومتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة. حيث تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به.

هذه شروط الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن

للاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن يجب أن تتوفر في الأشخاص التابعين للفئات المذكورة في الشروط الآتية :

- أن يكونوا من جنسية جزائرية

– أن يكونوا مقيمين بالجزائر

كما يتم تسجيل أرباب العائلات أو الأشخاص الراغبين في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن على مستوى مصالح البلدية مقر إقامتهم. لا سيما لدى مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة. على أساس ملف يودعونه شخصيا أو ممن ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل إيداع.

ملف الاستفادة من المنحة

و يجب أن يتضمن ملف طلب الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن الوثائق الآتية :

– طلب موقع من المعني، أو ممن ينوب عنه قانونا،

– شهادة الحالة العائلية و / أو شهادة ميلاد، حسب الحالة،

– شهادة إقامة محينة

– شهادة عدم الدخل، تسلمها المصالح المعنية

– صورة شمسية

– شهادات تثبت عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي

– تقرير طبي من طبيب مختص لدى مؤسسات الصحة العمومية، يقر بأن المعني مصاب بمرض مزمن أو مرض عضال يسبب العجز عن العمل.