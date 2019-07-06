«7 آلاف مسكن LPA في العاصمة وفتح الاكتتاب بعد إطلاق المشاريع!»

والي العاصمة عبد الخالق صيودة لـ النهار:

كل المقاطعات الإدارية بالعاصمة معنية بعملية الـترحيل 25 حسب الأولوية

توجيه إعذارات للمؤسسات والمقاولين المتأخرين عن إنجاز مشاريع LSP

كشف والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، عن موعد فتح عملية الاكتتاب في صيغة الترقوي،والتي ستكون مباشرة بعد الانطلاق في إنجاز 7 آلاف وحدة سكنية بهذه الصيغة المخصصة بالعاصمة.

وأكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، عبد الخالق صيودة، في تصريح لـ«النهار»، خلال احتفال بعيدي الاستقلال والشباب، أمس.

أن العقارات المخصصة لإنجاز 7 آلاف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم جاهزة، وأن مصالح الولاية بصدد الانتهاء من الرتوشات الأخيرة للانطلاق في إنجاز هذا البرنامج.

وكشف صيودة لـ«النهار»، بخصوص مواعيد فتح عملية الاكتتاب في البرنامج الترقوي المدعم لفائدة مواطني العاصمة، أن موعد فتح عملية الاكتتاب في صيغة LPA.

ستكون مباشرة بعد الانطلاق في إنجاز 7 آلاف وحدة سكنية بهذه الصيغة، حيث أكد المشاريع السكنية في برنامج LPA ستنطلق في الإنجاز خلال الأيام القادمة، وبعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

وأكد الوالي صيودة، بخصوص مشاريع المساكن الاجتماعية التساهمية LSP، المتأخرة بالعاصمة، أنه تم توجيه إعذارات للمؤسسات والمقاولين المتأخرين عن إنجاز مشاريع LSP.

من أجل الامتثال للمواعيد المحددة لتسليم هذه المشاريع،قصد توزيعها على مستفيدي هذه الصيغة في أقرب وقت ممكن.

هذا وتطرق والي العاصمة صيودة، إلى عمليات الترحيل التي تعرفها العاصمة، وبخصوص العملية 25، قال إن العملية المبرمجة خلال شهر جويلية.

والمقدر عدد المساكن فيها بـ 4 آلاف وحدة سكنية، سيتم توزيعها على كل المقطعات الإدارية، حسب الأولوية، وذلك إلى غاية الانتهاء من «الكوطة» المحددة للتوزيع.