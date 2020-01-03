 7 أسماء في حكومة جراد دون سن الأربعين

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الخميس التشكيلة الحكومة الجديدة بعد مشاورات مع الوزير الاوّل عبد العزيز جراد.

وتضمنت التشكيلة الحكومية، التي تم الإعلان عنها لأول مرة من رئاسة الجمهورية، سابقة في تاريخ الجزائر حكومة بـ39 عضوا من بينهم 7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة

كما تضمنت التشكيلة الحكومية الجديدة 7 وزراء دون الاربعين سنة ولاول مرة وزير عمره لا يتجاوز 26 سنة.

وأعلن الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية عن التشكيلة الحكومية الجديدة ضمت 7 أسماء دون الاربعين سنة وهم:

“بسمة عزوار” وزيرة العلاقات مع البرلمان

مواليد 16 مارس 1983 بباتنة

متحصلة على شهادة ليسانس في العلوم القانونية

شهادة الكفاءة المهنية في المحاماه

ماستر 2 في حقوق الإنسان

شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية للمحاسبة والضرائب

“يوسف سحيري” كاتب الدولة مكلف بالصناعة السينيماتوغرافية

أبن مدينة الاغواط

خريج معهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري

خاض تجارب عديدة في التمثيل بين المسرح السينما والتلفزيون

لعب دور البطولة في الفيلم التاريخي العقيد لطفي سنة 2014

“ياسين وليد” وزير منتدب مكلف بالمؤسسات الناشئة

مواليد 12 جوان 1983 بمدينة معسكر

متحصل على شهادة الدكتوراه في الطب

صاحب عدة شركات في مجال الإعلام الآلي start- up

مؤسس شركة ssh للبرمجيات

“إبراهيم بومزار “وزير البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية

دبلوم إقتصاد تنمية

ماستر في الإقتصاد الذكي والتسيير الإبداعي

“سيد علي خالدي” وزير الشباب والرياضة

خريج المدرسة العليا للإدارة دفعة 2011 وكان الاول على دفعته

متحصل على شهادة عليا في الدبلوماسية

كان مكلف بمهمة لدى الوزير الأول

“كوثر كريكو” وزيرة التضامن والاسرة وقضايا المراة

محامية وعضو المجلس الإستشاري لدى لجنة الوساطة والحوار

عضو اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات

“نسيم ضياف” وزير منتدب مكلف بالحاضنات

رئيس الجمعية الوطنية المهنية للشباب المستفيدين من مشاريع دعم تشغيل الشباب

وتم تعيين أغلب الشباب في حكومة عبد العزيز جراد كورزاء منتدبين أوكتاب دولة بسبب عامل نقص الخبرة.