7 أهداف تفصل سليماني عن لقب الهداف التاريخي للجزائر

يقترب الهداف الدولي الجزائري إسلام سليماني من تحطيم الرقم القياسي لهداف المنتخب الوطني عبد الحفيظ تاسفاوت صاحب الـ35 هدف.

وتمكن إسلام سليماني من الوصول إلى هدفه الـ28 بعد تسجيله في مرمى منتخب تنزانيا خلال لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسة كاس امم إفريقيا 2019 المقامة حاليا في القاهرة.

وجائت أهداف سليماني الـ28 كالآتي:

5 تنزانيا ، 3 مع إتيوبيا ،1 مع السيشل، 2 السنغال، 1 إفريقيا الوسطى، 1 مالاوي، 1 جنوب إفريقيا، 1 غينيا، 3 البنين، 1 مالي، 1 رواندا، 1 روسيا، 1 كوريا، 1 آرمينيا، 1 ليبيا، 2 غامبيا، 1 موريتانيا، 1 بوركينافاسو.

وتساوى سليمانى مع النجم السابق رابح ماجر فى المركز الثانى برصيد 28 هدفا خلال 62 مباراة، خلف المتصدر عبد الحفيظ تاسفاوت الهداف التاريخى برصيد 35 هدفا فى 79 مباراة.

ويعد مهاجم فينرباتشي التركي ثالث لاعب فى تاريخ المنتخب الجزائرى، يسجل في 4 مسابقات دولية، وذلك فى مونديال 2014، ثم فى أمم أفريقيا خلال نسخ 2015 و 2017 و 2019.