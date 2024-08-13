7 اشخاص مهددون بالحبس بعد ترويجهم الصاروخ بعين البنيان

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. لعصابة متكونة من 6 شباب كل من”خ.أ” “ب.ح” ،ر.ع” ،” أ.ج” “ب.أ” ،”م.ع” “ب.ع”. بعد ترويجهم الأقراص المهلوسة بضواحي منطقة عين بنيان .

و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها، بعد أن تمكنت مصالح الأمن من توقيف بعض المتهمين. متلبسين كانوا يقومون بترويج الصاروخ. على مستوى شاطئ عين البنيان. حيث تمّ حجز بحوزتهم غلى كمية من المؤثرات العقلية حوالي 700 قرص مهلوس من نوع البريڨابالين. بالإضافة الى مبالغ مالية ناتجة عن ترويج هذه السموم، وبعد التحريات تم العثور على بقية المتهمين.

المتهمون و أثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الجنح بشراقة بموجب إجراءات المثول الفوري، وجهت لهم جنحة حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بغرض البيع.