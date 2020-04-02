7 الاف قنطار منتجات فلاحية وزعها الفلاحون..باطل

وزعت فئة الفلاحين سبعة الاف قنطار من مختلف المنتجات الفلاحية على العائلات المعوزة خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وقال الامين العام للاتحاد الوطني الفلاحين محمد عليوي, بأنه وفي إطار المشاركة في التضامن الوطني والعمل على ضرب المضاربين ومنتهزي الفرص، عمد العديد من الفلاحين الى توزيع مختلف المنتجات الفلاحية على المحتاجين في هذا الظرف بالذات بالمجان بكميات قدرت بسبعة الاف قنطار شملت البطاطا والبصل والثوم.

واكد في تصريح خص به”النهار أونلاين” بأن العديد من الفلاحين انخرطوا في الجمعيات التضامنية لوزارتي التضامن الوطني والفلاحة والتنمية الريفية من اجل مساعدة السلطة على توفير الموونة للعائلات المحتاجة.

ومن ضمن الفلاحين الذين ساهموا في العملية ااتضامنية اشار عليوي, الى فلاحين ينشطون في عدة ولايات على غرار عين الدفلى وغليزان ومستغانم ومعسكر وغيرهم.

الى ذلك، طمأن نقيب الفلاحين، المواطنين الجزائريين، باستمرار الفلاح في الانتاج رغم معاناته من مشكلة التوزيع، داعيا الموزعين في هذا الخصوص الى استئناف نشاطهم من أجل التقليص من حدة الازمة التي تمر بها البلاد.