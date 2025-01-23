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أخبار الجزائر

7 جرحى إثر اصطدام بين سيارتين في قسنطينة

بقلم أمينة داودي
7 جرحى إثر اصطدام بين سيارتين في قسنطينة
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تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس، بولاية قسنطينة في إصابة 7 أشخاص بجروح مختلفة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 09 سا 07د من أجل حادث إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 133 بالمكان المسمى مدخل قرية المريج. بلدية و دائرة الخروب.

خلّف الحادث إصابة 07 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 06 سنوات و 45 سنة. لهم جروح خفيفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى الجامعي قسنطينة.

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