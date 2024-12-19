7 جرحى إثر اصطدام تسلسلي لـ3 سيارات بقالمة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة اليوم الأربعاء جراء اصطدام بين 3 سيارات بولاية قالمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 08 سا 40د من أجل حادث تصادم تسلسلي لثلاث سيارات بالطريق الوطني رقم 20، بلدية عين رقادة و دائرة وادي زناتي.

حيث خلّف الحادث 07 مصابين تتراوح ٱعمارهم بين 10 سنوات و 64 سنة لهم إصابات و جروح مختلفة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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