7 جرحى إثر انقلاب سيارة في تبسة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية بولاية تبسة.

و تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية بكارية اليوم الأربعاء لأجل حادث مرور تمثل في إنحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 10 ببلدية بكارية.

خلف الحادث إصابة سبعة أشخاص تترواح اعمارهم مابين 03 أشهر و 56 سنة. حيث تم إسعاف المصابين وتحويلهم الى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى بلدية بكارية.

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