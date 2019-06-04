7 جرحى بينهم دركيين في اصطدام بين سيارة سياحية وسيارة الدرك في البليدة

وقع حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب، في شطره الرابط بين البليدة والشفة، تسبب في إصابة 7 أشخاص

بجروح بينهم دركيين، إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية كان على متنها 5أشخاص، وسيارة تابعة لسرية أمن الطرقات للدرك بالبليدة.

وكانت مركبة الدرك متوقفة على جانب الطريق ما أدى إلى انقلابها، بعد اصطدام السيارة الثانية بها،

وكان على متن مركبة الدرك الوطني اثنين من عناصر السرية، حيث جرى الحادث بعدما أقدم عناصر الدرك على مساعدة

صاحب سيارة رفقة عائلته توقف اضطراريا بالطريق، قبل أن تأتي سيارة مجنونة تسير حسب معلومات مؤكدة بسرعة 190كلم في الساعة.

مما أدى إلى تسجيل اصطدام عنيف، وإصابة 7 أشخاص بجروح، ليتم نقل المصابين من طرف عناصر الحماية المدنية بشفة،

إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى فرنس فانون بالبليدة.