7 جرحى في إصطدام تسلسلي بين ثلاث مركبات بسيدي بلعباس

أصيب سبعة اشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 13، بلدية سيدي ابراهيم و دائرة عين البرد ولاية سيدي بلعباس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنه تم التدخل من أجل حادث تصطدام تسلسلي ين ثلاث مركبات على مستوى الطريق الوطني رقم 13. بلدية سيدي ابراهيم و دائرة عين البرد.

حيث خلف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح مختلفة وحالة صدمة ،تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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