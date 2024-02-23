7 جرحى في إصطدام تسلسلي بين 5 سيارات وحافلة بعين البيضاء  

أصيب 7 أشخاص اليوم إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بعين البيضاء في أم البواقي.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية الحادث وقع بين بئر رقعة وبئر وناس بلدية بريش دائرة عين البيضاء. حيث تدخلت ذات المصالح في حدود الساعة 11سا و12 د من اجل حادث تصادم تسلسلي بين 5 سيارات وحافلة.

وخلف الحادث إصابة 7 أشخاص بجروح مختلفة أعمارهم ما بين 8 سنوات و40 سنة تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى عين البيضاء.