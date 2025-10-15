7 جرحى في اصطدام بين حافلة لنقل العمال وشاحنة ببرج بوعريريج

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج، مساء اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، على الساعة الخامسة (17:00)، إثر حادث مرور وقع على مستوى طريق الوزن الثقيل ببلدية ودائرة برج بوعريريج.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية أن الحادث تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل العمال وشاحنة ذات مقطورة، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.