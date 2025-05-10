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أخبار الجزائر

7 جرحى في اصطدام تسلسلي لعدة مركبات ببومرداس

بقلم النهار أونلاين
7 جرحى في اصطدام تسلسلي لعدة مركبات ببومرداس
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أصيب 7 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيّار شرق غرب اتجاه الجزائر المكان المسمى أولاد والي بولاية بومرداس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، انها تدخلت على الساعة 09سا09د من أجل حادث تصادم تسلسلي لـ06 سيارات. على مستوى  الطريق السيّار شرق غرب اتجاه الجزائر المكان المسمى أولاد والي، بلدية الأربعطاش دائرة خميس الخشنة.

حيث خلّف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح (01 ضحية في حالة حرجة) تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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