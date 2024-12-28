7 جرحى في اصطدام تسلسلي لـ 3 مركبات بميلة
بقلم عايدة.ع
أُصيب 3 أشخاص في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب ( اتجاه قسنطينة). بلدية و دائرة شلغوم العيد ولاية ميلة.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين حافلة من الحجم الصغير وشاحنة. وسيارة على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب ( إتجاه قسنطينة )، بلدية و دائرة شلغوم العيد.
حيث خلّف الحادث إصابة 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و 60 سنة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
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