7 جرحى في اصطدام حافلة بسيارتين بالبليدة

تسبب إنحراف حافلة لنقل المسافرين تعمل على مستوى خط باب الجزائر أولاديعيش في إصابة 7 أشخاص بجروح.

الحادث وقع اليوم الثلاثاء في حدود الساعة الخامسة مساءا وتمثل في اصطدام حافلة بسيارتين سياحيتين وشجرة بالقرب من ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

مااسفر عن إصابة 7 ركاب بإصابات مختلفة، م اسعافهم و إجلاؤهم بسيارات الاسعاف للحماية المدنيةلمستشفى فرانتز فانون بالبليدة .

وعلى الفور تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لدائرة أولاديعيش ،حيث تم اسعاف المصابين و إجلاؤهم بسيارات الاسعاف نحو مستشفى فرانتز فانون بالبليدة.