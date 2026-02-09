7 جرحى في حادث مرور بوهران

أصيب 7 أشخاص في حادث مرور وقع في الساعات الأولى من نهار اليوم الاثنين، بالمكان المسمى حي الألفية، بلدية بئر الجير في ولاية وهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارتين واصطدامهما بشاحنة. بالمكان المسمى حي الألفية، بلدية ودائرة بئر الجير.

حيث خلف الحادث إصابة 07 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 19 و 44 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

