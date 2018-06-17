7 جرحى في حادث مرور تسلسلي بالعجيبة في البويرة

أصيب سبعة أشخاص بجروح في حادث إصطدام تسلسلي وقع اليوم الاحد على مستوى شطر الطريق السريع العجيبة شرق البويرة.

وحسب مصادر إستشفائية ومصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بين سيارة أجرة وأربع مركبات على شطر من الطريق السريع العجيبة.

وتمثل الحادث في إصطدم سائق سيارة الأجرة بسيارة كانت مركونة على الشريط الاستعجالي لتصطدم بعدها باقي المركبات ببعضها البعض.

ما اسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح إثنان منهم في حالة خطرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى “محمد بوضياف” بالبويرة.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث الحادث.