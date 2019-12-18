7 جرحى في حوادث مرور متفرقة بتبسة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطيرة، جرّاء حوادث مرور متفرقة، وقعت اليوم على مستوى إقليم ولاية تبسة، حسبما ذكر بيان الحماية المدنية.

وتمثل الحادث الأول في اصطدام بين سيارتين، أين أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص أعمارهم مابين 25 و42 سنة.

وفي حادث آخر، تم تحويل سيدة تبلغ من العمر حوالي 50 سنة، حين صدمتها سيارة على مستوى محطة سيارات الأجرة النسر بتبسة.

ووقع حادث آخر، نجم عن انقلاب دراجة نارية، خلّف إصابة شخصين، أعمارهما 17 سنة، تم إسعافهما وتحويلهما إلى إستعجالات الجرف بتبسة.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية، أسفر عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 29سنة.

كما تدخلت ذات المصالح، لأجل اخراح ثلاثة سيارات، كانت عالقة بالوحل بتبسة على مستوى حي فاطمة الزهراء.