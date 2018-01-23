7 جرحى في مناوشات بين الطلبة داخل جامعة مستغانم

أصيب 7 أشخاص مساء اليوم الثلاثاء، بكدمات وجروح جراء مناوشات وقعت بين الطلبة داخل الحرم الجامعي بمستغانم.

وحسب مصالح الأمن، فإن إشتباكات بالأيدي والضرب المتبادل وقع بين فئتين من طلبة كلية الآداب والفنون بجامعة عبد الحميد بن باديس.

ما أسفر، عن إصابات بكدمات في عدة مناطق من الجسم لـ5 أشخاص وبجروح على مستوى الرأس، وشخصين على مستوى اليدين.

حيث تم نقل المصابين، من طرف الحماية المدنية، لمصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية لمستشفى “شيقيفارا” بمستغانم

بينما فتحت إدارة جامعة مستغانم، على الفور حوارا مع طلبة الكلية المذكورة، على خلفية هذا الحادث المؤسف.