عاجل

7 جرحى في مناوشات بين الطلبة داخل جامعة مستغانم

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
7 جرحى في مناوشات بين الطلبة داخل جامعة مستغانم
بقلم م . فيصل

أصيب 7 أشخاص مساء اليوم الثلاثاء، بكدمات وجروح جراء مناوشات وقعت بين الطلبة داخل الحرم الجامعي بمستغانم.

وحسب مصالح الأمن، فإن إشتباكات بالأيدي والضرب المتبادل وقع بين فئتين من طلبة كلية الآداب والفنون بجامعة عبد الحميد بن باديس.

ما أسفر، عن إصابات بكدمات في عدة مناطق من الجسم  لـ5 أشخاص وبجروح على مستوى الرأس، وشخصين على مستوى اليدين.

حيث تم نقل المصابين، من طرف الحماية المدنية، لمصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية لمستشفى “شيقيفارا” بمستغانم

بينما فتحت إدارة جامعة مستغانم، على الفور حوارا مع طلبة الكلية المذكورة، على خلفية هذا الحادث المؤسف.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital