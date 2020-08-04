7 جرحي في حادث مرور بالمنصورة بغرداية

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم بالمنصورة بولاية غرداية في إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة

وعلى إثر هذا الحادث تدخلت المصالح العملياتية التابعة للوحدة الثانوية منصورة صبيحة اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ، حوالي 05 كم من المنصورة إتجاه غرداية.

الحادث يتمثل في تصادم بين سيارتين نفعيتين ، أين خلف إصابة 07 ضحايا بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 سنة ، تم إسعافهم في عين المكان و نقلهم على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بعين اللصيق بلدية المنصورة .

هذا فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في الحادث