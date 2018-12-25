7 جزائريين ضمن أفضل 25 لاعبا عربياً في 2018

إختار موقع “جول” العالمى سبع لاعبين جزائريين ضمن قائمة ضمت أفضل 25 لاعباً عربياً في العالم خلال سنة 2018.

وتصدر القائمة رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، غزال من ليستر سيتي، براهيمي لاعب بورتو، هلال سوداني مهاجم نوتنغهام فوريست.

إضافة لكل من هدّاف العرب مع السد القطري بغداد بونجاح، ونجم سبارتاك موسكو الروسي سفيان هني وماندي مدافع ريال بيتيس.

ومن أبرز الأسماء المتواجدة في القائمة، المصري محمد صلاح المتوّج بالجائزة في نسخة 2017، ومهدي بن عطية الدوري المغربي والعب جوفنتوس.