7 حالات إغماء بين التلاميذ بمتوسطة في سكيكدة

تدخل عناصر الحماية المدنية بعاصمة ولاية سكيكدة اليوم، لتحويل 7 تلاميذ من متوسطة بورنان هدام بالزرامنة إلى المستشفى بعدإصابتهم بإغماءات

.في وقت غادر 6 منهم المستشفى بعد وصولهم،فيما لا تزال تلميذة مصابة تتلقى الإسعافات اللازمة

حسب ماتوفر من معلومات فإن أسباب الحادثة تعود إلى سقوط التلميذة التي لا تزال في المستشفى مغميا عليها ما زرع الهلع وسط زملائها الذين أغمي عليهم هم كذلك

، إلى ذلك أكدت مصادر النهار بأن الفتاة أصيبت في الآونة الأخيرة بمس من الجن

يذكر أن الدراسة تواصلت بشكل عادي و هو ما وقفنا عليه من خلال زيارتنا للمتوسطة أين رفضت إدارتها الإدلاء بأي تصريح معتبرة الأمر عادي

.كما تنقل “النهار أونلاين” إلى المستشفى لكننا منع من التصوير من قبل والد التلميذة و أعوان المستشفى