7 حالات تسمم بالغاز و3 وفيات في الحوادث خلال يوم

توفي 3 أشخاص، في حوادث المرور، وتسمم 7 أشخاص بالغاز، بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2914 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 234 تدخلا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وجرح 268 آخرين.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية المدنية، تدخلين، في حادثين، أسفرا عن تسمم 7 أشخاص، دون تسجيل أية حالة وفاة.