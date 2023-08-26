7 حالات وفاة غرقا خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية، 7 حالات وفات غرقا بينها 5 حالات على مستوى شواطىء البحر، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المصالح أنها سجلت منذ 25 أوت إلى غاية 26 أوت 7 حالات وفاة غرقا. بينها 5 حالات منها عبر شواطىء البحر وحالتان على مستوى المجمعات المائية.

وأوضح المصدر أن عدد تدخلات جهاز الحراسة خلال 24 ساعة الأخيرة بلغ 1359 تدخل تم خلالها إنقاذ 862 شخص من موت محقق و إسعاف 387 شخص في عين المكان و تحويل 107 شخص الى المراكز الاستشفائية.

فيما تتواصل عملية البحث عن غريقين مفقودين، يضيف المصدر .