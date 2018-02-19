7 حكام يمثلون أمام لجنة الإنضباط

سيمثل غدا الثلاثاء، سبعة حكام أمام لجنة الإنضباط التابعة للجنة الفيدرالية للتحكيم، بعد تسجيل أخطاء عديدة في البطولة الوطنية.

وسيكون الحكام السبعة، مجبرين على المثلول أمام لجنة الإنضباط، لتقديم تفسيرات حول الأخطاء التحكيمية المسجلة ضدهم في الجولات المنصرمة.

ومن بين الحكام المعنيين بالمثول أمام لجنة الإنضباط، نجد كل من الحكم سعيدي، زواوي، حنصال، بصيري، إضافة لثلاثة حكام آخرين.

ومن المنتظر أن تسلط لجنة الإنضباط، عقوبات على الحكام المذكورة أسمائهم، قد تصل إلى حد الإيقاف إلى نهاية الموسم الجاري.