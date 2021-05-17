7 دول راسلتها الجزائر من أجل فتح فضائها الجوي أمام الجزائريين

تقدمت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية، بطلبيات رسمية إلى سبع دول لفتح فضائها الجوي أمام الطائرات الجزائرية وبرمجة رحلات نحو مطاراتها.

وأكدت مصادر رسمية، اليوم الإثنين، على أن الدول المعنية بالطلبيات هي فرنسا، “مونتريال” بكندا، اسبانيا، “دبي” بالإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى “بروكسل” ببلجيكا، “اسطنبول” بتركيا وكذا انجلترا.

وتنتظر إدارة الخطوط الجوية الجزائرية ردا منها من أجل تنظيم رحلات جوية اعتبارا من الفاتح جوان الداخل.

وتنطلق الرحلات من مطارات هواري بومدين بالعاصمة والسانيا بوهران وقسنطينة باتجاه مطارات هذه الدول، بمعدل خمس رحلات في اليوم.

وجاء هذا تطبيقا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشارت مصادر “النهار”، أن اختيار هذه البلدان كان بناء على عدد الجزائريين المقيمين هناك، إلى جانب كونها وجهات أكثر طلبا.

ومن المرتقب برمجة ثلاثة رحلات في اليوم من مطار هواري بومدين، مقابل رحلة واحدة في اليوم من مطاري وهران وقسنطنية.

وجهزت إدارة الجوية الجزائرية كافة طائراتها استعدادا لاستئناف الرحلات بصفة تدريجية كما أخضعتها لعمليات صيانة دورية.