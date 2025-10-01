7 رياضيين يمثلون الجزائر في بطولة العالم للجمباز 2025

ستكون الجزائر ممثلة بسبعة رياضيين، في الطبعة المقبلة من بطولة العالم للجمباز الفني، المقررة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وسيمثل الجزائر في هذه البطولة العالمية للجمباز الفني 5 رجال، وسيدتان، تتقدمهم البطلة الأولمبية كيليا نمور، سهام حميدي، آدم قوغات، حسام الدين حمدوش، بلال بلعاوي، يوسف سماني وأحمد رياض عليوت عند الرجال.

كما سينافس الرياضيين الجزائريين في هذه البطولة العالمية، إلى جانب 483 رياضيا، يمثلون 82 دولة، حسب الإذاعة الوطنية.

يذكر أن هذه الطبعة الـ53 من البطولة العالمية للجمباز الفني، والمقررة بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا، ستجرى في الفتة ما بين 19 إلى 25 أكتوبر الجاري.