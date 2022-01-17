7 سنوات حبسا تهدد شقيقين لترويجهما “الكاشيات” بأحياء العاصمة 

أيدت النيابة العامة بالغرفة الجزائية الرابعة، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الاثنين الحكم الابتدائي الصادر في حق شقيقين موقوفين. لمتابعتهما بتهمة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك والمتاجرة بها.

كما جاءت التماسات النيابة العامة، بعدما مثل المتهمان للاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في حقهما من محكمة بئر مرادرايس. والقاضي بمعاقبتهما بـ7 سنوات حبسا نافذا.

حيث تم إيداع المتهمين المؤسسة العقابية، عقب ضبطهما من قبل مصالح الأمن في حالة تلبس. بحيازة كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي، يقدر وزنها بـ2.5 غ. على اثر عملية مداهمة لأحد الأماكن بحي بئر خادم، الذي اتخذته مجموعة من ذوي السوابق العدلية. من بينهم المتهمين الحاليين.

وعلى إثر العملية استرجعت عناصر الأمن كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي، يقدر وزنها 2.5 غ وسلاح ابيض من نوع سكين يستعمل في تقطيع وتجزئة المخدرات إضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 25 الف دج، بحيث تمكن بقية عناصر العصابة من الفرار من قبضة الأمن خلال العملية.

المتهمان وعند مواجهتهما بالوقائع اعترفا باستهلاكهما للمخدرات، مصرحين أنهما ضبطا بالمكان الذي قصداه من اجل اقتناء كمية من المخدرات ،في ذات الوقت انكرا تهمة المتاجرة، مصرحا المتهم الأول “س.فريد” أنه لا علاقة له بالكمية التي استرجعتها عناصر الأمن، بل ضبطت ملقاة على الأرض، أما شقيقه المتهم الثاني ” س.رفيق” فقد اعترف بحيازته للمحجوزات المضبوطة من قبل عناصر الشرطة، ناكرا جرم المتاجرة جملة وتفصيلا.

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