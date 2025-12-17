7 سنوات حبسا تهدّد عصابة أحياء نفّذت هجوما مسلّحا في وضح النهار على مركز تجاري ببرج البحري

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج، مع التماس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا لمتهم فار يدعى ” ق.عبد الرؤوف”، جميعهم شكّلوا عصابة أحياء بغرض الإعتداء وبث الرعب وسط السكينة بمنطقة برج البحري شرقي العاصمة.

وفي التفاصيل كشفت جلسة المحاكمة أن المتهمين الأربع الموقوفين ويتعلّق الأمر بالمدعو “سيد علي.أ” و” ن.غيلاس”،”س.رضوان” و” رمزي،ز” ، تم متابعتهم قضائيا في أعقاب عملية اعتداء مسلح استهدفت مركز تجاري ببرج البحري الضاحية الشرقية بالعاصمة، تبعته أعمال عنف وتخريب طالت حظيرة السيارات.

حيث جاءت طلبات النيابة العامة بعدما وجه قاضي التحقيق للمتهمين تهما تتعلق بجنحة تكوين عصابة الأحياء، حمل أسلحة بيضاء، والتحطيم العمدي لملك الغير.

حيث وبتاريخ 20 أوت 2025، في حدود الساعة الرابعة زوالا، قام المتهم الرئيسي المدعو ” سيد علي .أنور” مسبوق قضائيا في جرائم ضرب واعتداء على الغير وحمل أسلحة بيضاء، قام باقتحام حظيرة السيارات بالمركز التجاري برفقة 3 متهمين من رفقائه، وهم مدجّجين بالأسلحة البيضاء من نوع سيوف وسكاكين من الحجم الكبير.

حيث تمكّن الجناة من إلحاق ضرر ب8 سيارات طالها التخريب والتحطيم الكلي، ثم توجهوا إلى الباب الرئيسي للمركز التجاري، محاولين اقتحامه بغرض القيام بأعمال تخربيبة، وسط هلع المواطنين الذين كانوا هناك بغرض التبضع، حيث تمكن رجال الأعوان من التصدي لهم، بغرض شل حركتهم لمنعهم من الولوج إلى غاية أروقة الفضاء التجاري.

حيث وعقب البلاغ الذي قام به صاحب المركز التجاري، قام رجال الدرك بتطويق المكان، ومعاينة الأضرار المسجلة بمسرح الجريمة.

كما تمكنت ذات المصالح من التعرف على المعتدين وهم المتهمين الموقوفين ويتعلّق الأمر بالمدعو “سيد علي.أ” و” ن.غيلاس”،”س. رضوان” و” رمزي. ز”، فيما بقي متهم واحد في حالة فرار ويتعلّق الأمر بالمدعو ” ق.عبد الرؤوف”، كما أسفرت عملية مداهمة مساكنهم من حجز أسلحة بيضاء تتمثل في سيفين من الحجم الكبير ضبطت بمسكن المتهم الرئيسي ” سيد علي .أ” بالإضافة إلى قميصين ملطخين بالدماء.

وفي الجلسة اعترف المتهم الرئيسي ” أ. عبد الرؤوف” بأن سبب الهجوم المسلح الذي نفذه برفقة بقية المتهمين يعود إلى تعرّضه لسرقة درّاجته النارية، حيث قام بجلب أصدقائه لأجل الدفاع عنه، وهي التصريحات التي أكدها بقية المتهمين حيث أنكروا قيامهم بتحطيم السيارات التي كانت مركونة بالحظيرة، بينما رافقوا ” عبد الرؤوف” باعتباره صديق لهم محاولين الدفاع عنه فقط.

وأمام ما ورد من معطيات وطلبات النيابة في الجلسة تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.