7 سنوات حبسا لرجل أعمال لمتابعته بالتهرب الضريبي بمادة التبغ

أدانت محكمة الجنح ببئرمرادرايس اليوم الأربعاء، رجل الأعمال صاحب مجمع رحماني للجنوب بيزنس “ر.م” و الرئيس السابق لنادي مقرة، الناشط في البطولة المحترفة الأولى، المدعو “ر.م” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 40 مليون دج غرامة مالي نافذة ،مع حكما يقضي بالبراءة للمدعو “ج.أل” مدير التجارة بالنيابة، مع إصدار أحكاما أخرى متفاوتة تروحت بين البراءة، و عام حبسا، و عامين و ثلاث سنوات لبقية المتهمين، من بينهم سائقين و مسيريين و محاسب، مع إدانة أحد المتهمين المتواجد في حالة فرار بعقوبة 5 سنوات حبس مع إصدار أمر بالقبض عليه .

وجاءت هذه الأحكام، بعد ان تمت متابعتهم بتهم ثقيلة تتراوح بين التهرب الضريبي و الغش و التملص بطرق تدليسية من الضريبة و تبييض الأموال و التزوير و إستعمال المزور في محررات تجارية ،و مخالفة التشريع و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و التزوير و استعمال المزور .

وحسب ماجاء في جلسة المحاكمة السابقة، حيثيات القضية تتعلق بقيام المتهم رجل الاعمال “ر.م” بممارسات مشبوهة تتعلق ببيع مادة “التبغ” بطريقة غير شرعية، من خلال استغلاله لأسماء عدة أشخاص من بينهم موظفيين يقومون بالتهرب الضريبي و ببيع مادة التبع بفواتيير مزورة، مع مقر وهمي للشركة، وتبييض الأموال و تحويلها إلى الخارج.