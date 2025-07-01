7 سنوات حبسا لمشعوذة وزوجها ببلوزداد في العاصمة

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بإدانة مشعوذة بالغة من العمر 40 سنة. بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا رفقة زوجها.

في حين أصدرت المحكمة عقوبات متفاوتة راوحت بين البراءة إلى عام حبسا غير نافذ لإمرأتين في العقد الرابع من العمر. هذا بعد متابعتهم بممارستهم أعمال السحر والشعوذة على مستوى حي بلوزداد بالعاصمة.

وبعد مثول المتهمات الأربعة امام محكمة سيدي امحمد عن طريق إجراءات المثول الفوري بعد أن تم تقديمهمن من قبل عناصر الأمن الحضري الثاني. وتوقيفهن في حالة تلبس ،تم العثور بحوزتهن على معدات وطلاسم كانت تستعمل في عملية الشعوذة. بالإضافة كذلك إلى العثور بحوزتهن على 27 قرص مؤثر عقلي من نوع البريغابلين. حيث انكرو التهم المنسوبة اليهم وصرحت المتهمة الرئيسية أنها كانت تعمل راقية ولديها مركز خاص بالحجامة وليست لها اي صلة بالشعوذة. وبخصوص المؤثرات العقلية التي عثرت بحوزتها صرحت انها تستهلكها ،في حين أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم .

المتهمون لهن تهم تتعلق بجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة، جنحة إتخاذ السحر والشعوذة مهنة له وممارسة عمل من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية ومعنوية. ترتب عنها ضرر جسدي ومعنوي أدت إلى المساس بحرمة والحياة الخاصة وشرف الأشخاص وترويج لها عمدي. و جنحة النصب،و الترويج العمدي للمخدرات .

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