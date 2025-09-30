7 سنوات حبسا لوزير العمل الأسبق تيجاني هدام

أصدرت محكمة سيدي امحمد أحكاما، تراوحت بين 3 و7 سنوات حبساً نافذاً في قضية وزير العمل الأسبق حسان تيجاني هدام. رفقة متهمين آخرين. من بينهم رؤساء بلدية القبة سابقا كل من بنابي حسين وبوسنة زهير. إلى جانب المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية البرواڨية بولاية المدية “و.ن” مدير املاك الدولة سابقا. رئيس مكتب التقييمات العقارية سابقا بمديرية العامة لأملاك الدولة الجزائر وسط ومرقي عقاري.

كما أدانت المحكمة الوزير الأسبق للعمل تيجاني حسان هدام بعقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية بقيمة واحد مليون دينار. والمرقي العقاري “و.م” بعقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع اصدار امر بالايداع من الجلسة رهن الحبس.

إلى جانب حكما يقضي بعقوبة بـ3 سنوات حبسا و200 الف دج غرامة مالية نافذة

لمدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر “و،ن”. وعون تقييم سابق بمكتب التقييمات بمديرية أملاك الدولة الجزائر وسط المدعو “ح.م”. كما أصدرت حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة لرئيسا بلدية القبة السابقين بنابي حسين، وبوسنة زهير مع حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات. وإدانة مؤسسة قرطبية بتغريمها 5 مليون دينار غرامة مالية نافذة. وأمر برفع الحجز عن مركبة محجوزة من نوع “كيا” وردها للمتهم بنابي محمد. والأمر ايضا برفع الحجز عن مركبة.

كما تم الحكم بمصادرة جميع الممتلكات المحجوزة والأمر برفع اجراءات الرقابة القضائية.

و قبول تأسيس الخزينة العمومية و الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء.

وإلزام وزير العمل السابق حسان تيجاني بصفته مديرا سابقا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مبلغ 2 مليون دينار للخزينة العمومية. ومبلغ 100 مليون دينار بالتضمان مع بقية المتهمين للصندوق الوطني الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

في حين، جاءت هذه الأحكام بعد متابعتهم في قضية فساد طالت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. والتلاعب بأمواله من خلال إبرام صفقة تتعلق بشراء بناية غير مكتملة تقع في القبة. بأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء بطريقة غير قانونية. كبّدت خزينة الدولة خسائر مالية فادحة حوالي 600 مليار سنتيم.

كما وجّهت للمتهمين تهم منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان وكذا المشاركة في تبديد أموال عمومية.