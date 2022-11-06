7 سنوات حبسا نافذا  ضد 3 مضاربين في مادة الحليب ببشار

أصدرت محكمة بشار حكما يقضي بـ 7 سنوات حبسا نافذا، و700.000دج غرامة نافذة في حق 3 اشخاص متهمين في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع (مادة الحليب) مع الأمر بمصادرة المحجوزات بما فيها المركبة.

للعلم ان قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21 / 15 الصادر في 28. 12. 2022 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا أرتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.