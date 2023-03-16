7 سنوات حبسا نافذا في حق مضارب في المواد الغذائية بسطيف

حكمت المحكمة الابتدائية بسطيف عن مجلس قضاء سطيف في جلسة اليوم سبع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ق.م) المتابع بجنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

وحسب بيان صدر عن نيابة الجمهورية محكمة سطيف موجه للجمهور في اطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروع في المواد الغذاىية الاساسية ذات الاستهلاك الواسع فإن المتهم تمت ادانته بالجرم المنسوب اليه ومعاقبته ب 07 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية تقدر بمليونين(02) دج نافذة مع المصادرة عن طريق اجراء المثول الفوري حسب ما جاء به نص قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة تحت رقم 21/15 الصادر في تاريخ 28/12/2921 الذي يسلط عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا وحتى السجن المؤبدة اذا ارتكبت في اطار جماعة اجرامية منظمة.