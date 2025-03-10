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7 سنوات حبسا نافذا لتاجر بتهمة المضاربة في مادة البنّ

بقلم نادية بن طاهر
7 سنوات حبسا نافذا لتاجر بتهمة المضاربة في مادة البنّ
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أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة، عن إدانة تاجر، بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليوني دينار جزائري، بتهمة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.

وحسب بيان لذات الهيئة، فإنه وإثر ورود معلومات تفيد قيام تاجر ببيع مادة البن بسعر مرتفع. والعثور بعد التفتيش على كمية معتبرة من نفس المادة مخزنة بهدف إحداث الندرة في السوق، تم إيقاف المعني بالأمر و هو المدعو “ع.م”.

وتم تقديم المعني، أمام النيابة يوم 02 مارس 2025، ثم أحيل على محكمة الجنح. طبقًا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.

وصدر ضد المعني، أمس الأحد، حكم قضى عليه بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا  وغرامة مالية نافذة قدرها مليوني دينار جزائري. مع الأمر بإيداعه الحبس.

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