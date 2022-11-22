7 سنوات حبسا نافذا لسائق جرار تسبب بفعل المخدرات في حادث مميت بوهران

ادانت محكمة السانيا بوهران المدعو “س.م” بـ 7 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بـ 500 الف دج وتعليق رخصة السياقة مدة 4 سنوات طبقا للمادة 68 ف02 من قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق المعدل والمتمم والمادة 442 من قانون العقوبات.

وهي القضية التي تم التحقيق فيها من قبل الضبطية القضائية بعد حادث المرور الذي تسبب فيه المتهم بالطريق الوطني المحيطي الرابع بالقرب من حي 200 مسكن عدل بالسانيا والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بعدما اتضح انه كان يقود مركبة من صنف الوزن الثقيل متمثلة في جرار مقرون بنصف مقطورة وعلى متنه حمولة زائدة مع السياقة تحت تأثير مواد مخدرة.