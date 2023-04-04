7 سنوات حبسا نافذا لعبد المالك بوضياف مع مصادرة جميع ممتلكاته

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و 4 مليون دج. غرامة مالية نافذة لوزير الصحة السابق بوضياف عبد المالك مع حكما يقضي ببرايته. من تهمة استغلال النفوذ و منح امتيازات غير مستحقة، مع ادانة ابنائه كل من بوضياف زكرياء بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة وإدانة إبنته (ب.ه) بعقوبة 18 شهر حبس موقوفة النفاذ. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع حكما يقضي بالبراءة لزوجته (ب.د).

وحكما يقضي بإدانة عياد محمد مدير السابق للصيدلية المركزية بوزارة الصحة. بعقوبة 18 شهر حبس نافذ و 500 الف دج غرامة. وأحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى عامين حبس نافذ لبقية المتهمين. مع حكم يقضي بمصادرة جميع الاملاك المنقولة و الحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للمتهمين المدانين في قضية الحال. كما تم إلزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بقيمة 200 مليون دج كتعويض عن الضرر الذي لحق بها. بالإضافة إلى ذلكتم تغريم الشركات المعنوية المحل متابعة بغرامة مالية قدرت بـ20 مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما جاءت هذه الأحكام بعد ان وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة للغير. أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات. إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. ومنح امتيازات غير مبررة للغير ، جنحة الإثراء غير المشروع. بالإضافة إلى ذلك تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني. الإخفاء العمدي للممتلكات وتبيض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.