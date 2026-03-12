7 سنوات حبسا نافذا لعصابة اخفت 60 علبة مهلوسات داخل كبش العيد

اصدرت اليوم الخميس محكمة الجنح بسيدي امحمد احكامافي قضية عصابة متكونة من 10 شباب. قاموا بإخفاء 60 علبة من المهلوسات من نوع البرڨابلين داخل كبش العيد.

حيث اصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة 6 متهمين بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. فيما تمت ادانة إثنين من المتهمين بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. وحكما اخر بالبراءة لمتهمين اخرين . وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة انطلقت بناءا على ورود معلومات الى عناصر الامن. تفيد أن المتهمين يقومون ببيع وترويج المخدرات و المهلوسات من نوع الصاروخ وسط احياء العاصمة.

و بعد مداهمة المكان من قبل عناصر الضبطية القضائية تم القاء القبض على المتهمين الرئيسين كل من (ه.فارس),(ح.حميد). كانا بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية مخبأة داخل سيارة. واخرى مخباة بكيس بلاستيكي داخل كبش العيد بمنطقة لابيشري وسط العاصمة.

في حين، وبعد وضع خطة محكمة من طرف عناصر الامن تم القاء القبض على بقية المتهمين. ويتعلق الامر بكل من (خ.سمير),(ب.محمد انيس),(ب.نور الدين)،(ر.محمد وسيم) (ج.محمد اسامة)(ب.سيدعلي),(خ.احمد.وائل),(ل.ايوب ). كانت بحوزتهم كمية اخرى من المؤثرات العقلية ،و مبالغ مالية ناتجة عن ترويج هذ السموم. كما تم العثور على اسلحة بيضاء من الصنف السادس.

كما تم التحقيق في ملف قضية الحال من طرف قاضي التحقيق ووجهت لهم تهم تتعلق بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير. نقل وتخزين المؤثرات العقلية،حمل و نقل الاسلحة البيضاء من الصنف السادس بدون سبب شرعي. إخفاء المؤثرات العقلية ،تبييض الاموال .