7 سنوات حبسا نافذا للمتهمين في حادثة تدنيس العلم الوطني مع إيداعهما حبس الحراش

وقّعت محكمة بئر مراد رايس، اليوم الاثنين، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، مع إيداع المتهمَيْن الموقوفَين الحبس في الجلسة. في قضية تدنيس الراية الوطنية بأحد فنادق العاصمة، وهي الحادثة التي اهتز لها الرأي العام الأسبوع الجاري. وتوبع المتهمان بجنحة القيام عمدا بتدنيس العلم الوطني وفق المادة 160 مكرر من قانون العقوبات.

وألزمت المحكمة كلا المتهمَين أن يدفعا بالتضامن للخزينة العمومية تعويضا ماليا قدره 20 مليون دينار جزائري جبرا بالضرر اللاحق، مع رفض تأسيس الفندق طرفا مدنيا في القضية.

وجاء منطوق الحكم بعدما طالبت النيابة العامة بالجلسة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع الحبس في الجلسة لكلا المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (خ.ع.ا) منظم الحفل، والمدعو (ا.م.س) المصوّر الذي قام بتوثيق الفيديو محل الجريمة عبر تقتية البث المباشر (live) على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذاتها، عبد الفتاح قادري، أنه عملا بأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وعلى إثر تداول مقطع فيديو بأحد فنادق العاصمة، خلال تنظيم حفل ساهر يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بالدوس على العلم الوطني، “ومباشرة تم إصدار تعليمات صارمة بتوقيف الفاعلين وتقديمهم أمامنا”.

وأضاف وكيل الجمهورية أن نتائج التحقيق أسفرت عن توقبف شخصين، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (خ .الرحمان) و (ا.م سامي)، وتقديمها أمام الجهات القضائية.

وتابع وكيل الجمهورية “بعد إحالة المتهمَين للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري تم إدانتهما بـ7 سنوات حبسا نافذا مع إيداعهما الحبس في الجلسة”.