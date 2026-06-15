7 سنوات حبساً نافذاً للوزير السابق طمار عبد الوحيد

أصدرت محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً لوزير السكن السابق طمار عبد الوحيد. مع تغريمه واحد مليون دج غرامة مالية نافذة، مع حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات. وجاءت هذه الاحكام لمتابعة المتهم طمار عبد الوحيد في قضية فساد تتعلق بتبييض الأموال و حقيقة الحساب الوهمي المتواجد في إسبانيا.

ووجهت لطمار تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، تتعلق بجنح تبييض الأموال على أساس الاعتياد. واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار عملية إجرامية.

من جهة أخرى أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام المتهم أن يدفع للوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويض قدره 100 ألف دينار جزائري عن الخسائر المالية الفادحة التي لحقت بالدولة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور