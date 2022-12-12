7 سنوات حبسا نافذا لموظف سابق بالبريد اختلس أكثر من 5 ملايير سنتيم

أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد موظف سابق بالبريد وكالة المرادية المدعو (م.خ) بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. بعد اختلاسه اكثر من 5 ملايير سنتيم من حسابات 16 شخص.

ووجهت له تهم تتعلق بإختلاس اموال خاصة والتزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و مصرية و إساءة إستغلال الوظيفة.

وحسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم كان يشتغل قابض سابق بالبريد وكالة المرادية. إستغل ثقة الضحايا الذين كانو يسلمون له دفاتر الاحتياط و التوفير. ليختلس منهم اكثر من 5 ملايير سنتيم، المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة. اعترف بالتهمة المنسوبة اليه، مضيفا بذلك ان الامر الذي دفع به للقيام بفعلته كونه كان يتعرض للتهديد من قبل احد المواطنين الذي كان يدين له في وقت سابق بمبالغ مالية ضخمة ،ملتمسا من هيئة المحكمة و الضحايا بالعفو عنه ،فيما انكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة. و تفصيلا.