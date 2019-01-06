7 سنوات حبسا نافذة لمروّج المؤثرات العقلية بالأغواط

تمكنت مصالح أمن ولاية الأغواط، من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 21 سنة في حالة تلبس أثناء عملية بيع وترويج حبوب مهلوسة على مستوى مدينة الأغواط.

وتّم العثور بحوزته على كمية معتبرة من الحبوب إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات البيع، ليتم تحويله إلى مقر مصلحة مكافحة المخدرات.

وبعد التحقيق معه ثم تحويله إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط وبدوره أحال القضية إلى جلسة المثول الفوري.

ليصدر في حق المتهم حكم بـ7 سنوات حبس نافذة، إضافة إلى غرامة مالية و 500 الف دينار جزائري.

وفي سياق متصل، قامت مصالح الأمن الحضري الأول بمدينة “آفلو”، بتوقيف شقيقين يبلغان من العمر 25 و27 سنة بتهمة حيازة 637 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام بدون رخصة قصد الإتجار بها .

كما تم العثور على مبلغ 52700دج من عائدات البيع كما وجد مصالح الأمن لدى المتهمين أسلحة بيضاء.

ليتم اقتيادهما إلى مقر الامن بأفلو والتحقيق معهما ثم استكمال إجراءات المثول الفوري.

ليتم صدور حكم بسنة حبس نافذا لكل منهما.