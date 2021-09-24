7 سنوات دراسة في الجامعة للتخرج بشهادة في الطب

ابتداءً من هذا الموسم

أقرّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل، إصلاحات جديدة في قطاع العلوم الطبية تتماشى مع التطورات الحديثة التي من شأنها تحسين المستوى والنهوض بالقطاع، هذه الإصلاحات تقضي بدراسة سبع سنوات كاملة للحصول على شهادة في الطب.

وجاء في بيان للمديرية العامة للتكوين والتعليم المؤرخ في 23 سبتمبر 2021، بأن الدراسات الطبية في الجزائر، ظلت إلى غاية الآن محكومة في تنظيمها بنصوص قديمة نسبيا، ولم يجرِ تحيينها، وهذا رغم التحولات العميقة التي حدثت على أكثر من صعيد ومستوى، وهو ما يقتضي تفكيرا رصينا في مضامين البرامج التعليمية في الدراسات الطبية، على غرار ما يحدث في بلدان العالم.

وفي هذا الإطار، قالت وزارة التعليم العالي، إنه بعد فترة طويلة من التفكير وتبادل الآراء مع كل الفاعلين ذوي الصلة، تم الشروع في إصلاح الدراسات الطبية بداية من الموسم الجامعي 2018 / 2019 ، هذه الإصلاحات التدريجية مست في بداية الأمر الطور الأول من الدراسات الطبية، والسنوات الأولى الثلاث، وهذا بإدخال مقاييس جديدة في العلوم الإنسانية واللغات الأجنبية، بالإضافة إلى تكوين شبه الطبي، على أن تتواصل هذه الإصلاحات بداية من الدخول الجامعي 2021 / 2022 لتشمل الطور الثاني من الدراسات الطبية، وقد تضمنت هذه الإصلاحات، إضافة إلى الأهداف الواضحة للتعليم النظري، تعزيزا محكما وشاملا للتربصات التطبيقية، مع استحداث دفتر للطالب يمكن من المتابعة والمصادقة على تعلم الكفاءات الطبية من طرف بيداغوجيين وممارسين، أما على المستوى هندسة الدراسات الطبية، فقد جرى تقسيمها إلى طورين، كل طور يتكون من ثلاث سنوات، متبوعين بتربص داخلي لمدة سنة، أي سبع سنوات إجمالا، وعليه، فمن الواضح جدا وطبقا للتنظيم الجاري به، فإنه كل الطلبة المسجلين حاليا، سيتابعون مسارا في الدراسات الطبية مدته سبع سنوات كاملة للتخرج بشهادة في الطب.